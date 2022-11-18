Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призывы Москвы "прекратить огонь" и начать переговоры с Киевом. Об этом Подоляк написал в твиттере.

"Ко всем любителям поиграть в российскую рулетку и заключить соглашение с дьяволом есть один вопрос. Никто не видит украинские ракеты над российскими городами. Но все видят российские ракеты, атакующие украинцев. Если Москва действительно хочет "прекращения огня", что мешает ей прекратить его прямо сейчас?" – написал Подоляк.

Отметим, ранее Подоляк рассказал о двух ресурсах России, на которые она рассчитывает в войне с Украиной. Первый – это мобилизованные оккупанты, на которых Кремль возлагает слишком много надежд, а второй – это помощь Ирана.

Напомним, ранее пресс-секретарь путина песков заявил, что из-за отказа Зеленского от переговоров, Украина теперь страдает от отсутствия света и тепла во многих регионах страны. Спикер кремля сказал, что ракетные удары наносят по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

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