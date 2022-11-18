Гражданин россии Никита Чибрин, служивший в 64-й мотострелковой бригаде (бойцов этой бригады обвиняют в преступлениях против мирного населения в Буче), сбежал в Испанию, где просит политическое убежище.

Об этом сообщает The Guardian.

27-летний солдат ВС рф заявил, что провел в Украине четыре месяца, но за это время якобы «ни разу не выстрелил».

«Я 24 февраля сказал командирам, что не принимаю войну. Меня сняли с должности армейского механика и поручили тяжелую работу, я занимался уборкой, погрузкой, угрожали тюрьмой сначала», — сказал он.

Чибрин утверждает, что во время расправы российской армии над населением Бучи он находился в селе Липовка — не видел казней местных жителей, но знал о геноциде.

«Россияне забирали все, что можно было, стиральные машины, электронику. До меня доходила информация, что военные моего подразделения издевались, насиловали и убивали украинцев», — заявил он.

Военнослужащий также отметил, что в его подразделении многие хотели уволиться, но за дезертирство угрожали расстрелом.

«Я спрятался 16 июня в грузовике, который направлялся в россию за продуктами, и связался с Gulagu.net, вначале ноября мне удалось покинуть россию», — констатировал Чибрин.

Он попал в иммиграционный центр аэропорта Мадрида и там дал интервью западной прессе, заявив, что «очень хочет дать показания в международном суде и рассказать, что произошло в Украине».

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

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