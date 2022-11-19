С начала полномасштабного вторжения России автор блога "Исчезающий Киев" пошел защищать Киев в составе 241-й бригады терробороны.

"Несколько дней назад, защищая своих собратьев, он получил ранения от которых скончался в госпитале", - сообщила в Facebook Алена Деньга, основательница тревел-блога Veter do it.

Сергей Миронов любил Киев, изучал его подробности и историю.

"Всем этим он искренне делился со всеми желающими на своих прогулках, которые длились по 4-5 часов, потому что никто не хотел расходиться и отпускать Сергея, а он продолжал рассказывать, рассказывать и рассказывать. Он знал чуть ли не на память коды от подъездов всех старых домов Киева, даже имел отдельные ключи от некоторых дворов, он знал в каком подъезде стоит 100-летняя щетка для обуви из конского волоса, а где за советами законсервировали целую пожарную лестницу и теперь это как музейный экспонат из прошлой эпохи", - рассказала Деньга.

Год назад Миронов начал собственноручно реставрировать двери и окна в старых киевских домах, делал это за свой счет, потому что хотел сохранить исторический город.

"Погибают люди, которые любили Киев всем сердцем и своими делами. Люди, которые любили vanishing Киев (исчезающий) и хотели его немного сохранить для потомков, сами исчезают. Это очень больно. И больно что-то не успевать. Поэтому не затягивайте никогда ни с чем, что вас просят военные", - написала депутат Киевгорсовета Ксения Семенова.

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