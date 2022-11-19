Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 ноября.
По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в Донецкой области в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные.
В Херсонской области подтверждено огненное поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар нанесли по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья.
Напомним, переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.
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Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пытается договориться с Ираном.