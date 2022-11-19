ЧП случилось около часа дня по местному времени. Взрывной волной уничтожило целый подъезд, из дома валил густой дым.

Вокруг разрушенного дома собралась толпа местных жителей. "Там всё горит ещё больше. Там вообще всё в огне", — комментирует происходящее один из очевидцев, снимающий все на видео.

Число погибших в результате взрыва на Сахалине уже увеличилось до 8 человек. Среди них трое детей.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Группировку спасателей увеличили до 59 человек и 13 единиц техники. Кроме того, во время разбора завалов пострадал один пожарный - ему на голову упал кусок плиты.

Местные власти сообщают, что по предварительным данным причиной взрыва в жилом доме на Сахалине стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.