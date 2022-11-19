Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Законом приняты гарантии социальной и правовой защиты прав граждан, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
В частности, внесены изменения в статьи 11, 20, 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и определены гарантии пенсионного обеспечения таких граждан в части исчисления стажа и уплаты страховых взносов.
Теперь граждане Украины, в отношении которых будет установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Страховые взносы за них за весь период лишения личной свободы и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются в порядке и сроках, определенных Правительством, за счет средств государственного бюджета.
Период лишения личной свободы будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, а также в страховой стаж работы с вредными условиями, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.
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