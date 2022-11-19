В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к переговорам с Россией и пообещали Киеву больше помощи.

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что США никак не подталкивают Киев к переговорам с Москвой и не ведут отдельных разговоров об Украине с Россией. Также там пообещали выделить нашей стране еще больше военной помощи. Как сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 18 ноября, только Владимир Зеленский будет принимать решение о возможных переговорах с РФ.

Он признал, что контакты между Вашингтоном и Москвой проходят на уровне глав ведомств. В частности, глава ЦРУ встречался с руководителем внешней разведки РФ, имели место телефонные разговоры министров обороны и главнокомандующих вооруженными силами. Однако американская сторона в ходе этих контактов не ведет переговоры о том, как закончить войну.

Кирби отметил, что лучшим решением был бы вывод российских войск из Украины. Если этого не будет, еще одним вариантом завершения войны он считает дипломатическое урегулирование.

"Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", – заявил Кирби.

Представитель Белого Дома сказал, что США намерены увеличить материальную помощь для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России. "Помощи от США будет больше", – заявил Кирби. Он добавил, что сейчас идет работа с американским Конгрессом над дополнительным финансированием в будущем.

Отметим, ранее в Государственном департаменте США призвали Россию закончить войну и вывести свои оккупационные войска из Украины. Там подчеркнули: несмотря на зверства захватчиков на оккупированных украинских территориях, РФ не сможет одержать победу.

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