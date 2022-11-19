Руководитель крупнейшей частной энергетической компании Украины говорит, что людям следует подумать о выезде из страны, чтобы уменьшить нагрузку на энергосети.

"Если есть возможность найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе", - рассказал BBC генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, спасающих наших раненых солдат.

"Если потреблять меньше, то больницы, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Поэтому экономия или выезд – это помощь другим людям".

Атаки России на инфраструктуру усилились после серии неудач на поле боя: большого контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области и возвращения Херсона – единственного областного центра Украины, который россиянам удалось взять под контроль и удерживать несколько месяцев.

Поскольку температура в некоторых частях Украины уже опускается ниже нуля, есть обеспокоенность, что миллионы людей без света и отопления на протяжении всей зимы.

К этому времени отключения света обычно ограничивались несколькими часами, но последующие российские атаки могут привести к более продолжительным обесточениям. Кроме того, усложняется восстановление поврежденной инфраструктуры.

"К сожалению, у нас закончилось оборудование и запчасти... Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, представителям власти, компаниям и производителям с просьбой помочь нам со срочной поставкой оборудования", - говорит Тимченко.

Напомним, ранее стало известно, что зимние каникулы в киевских школах начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января.

Также сообщалось, что украинцев готовят к еще более жестким отключениям электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую", если проблемы со связью из-за отключения света.