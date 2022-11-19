Российские военные в Херсонской области обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи. В результате обстрела ранены пять человек.
Об этом сообщает Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Удар пришелся по гуманитарной точке во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. Обстоятельства происшествия и степень повреждений инфраструктуры устанавливаются.
Кроме того, в освобожденном Бериславском районе Херсонской области взорвался автомобиль. Погибли и ранены гражданские.
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Об этом в Telegram сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.
"18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет. Событие произошло неподалеку от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", - сообщил он.
Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек и попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.
Напомним, переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.
Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пытается договориться с Ираном.