Уроженец Дубровиччины Иван Клюйко стал одним из попавших под минометный обстрел под Попасной.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале . Площадка была открыта за средства, которые государство выделило семье погибшего военного.

Мать погибшего героя, Мария Пешко, совершила уникальный поступок, чтобы увековечить память о своем храбром сыне Иване Клюйко. В селе Орвяница Сарненщини на территории местного лицея 16 ноября открыли поле с искусственным покрытием. Женщина открыла спортивную площадку на территории местного лицея в Ровенской области, за средства, которые выделило государство для семьи Марии Пешко, матери погибшего Героя из Орвяницы Ивана Клюйко.

"Это настоящий патриотический и уникальный поступок матери. Она хотела увековечить память своего сына, нашего земляка, трагически погибшего за Украину", - отметил Виталий Коваль.

Теперь на этой площадке местные ученики и молодежь смогут заниматься минифутболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой.

"Мария Пешко – это образ украинской матери-берегини. Которая, потеряв сына, подарила возможность юным односельчанам заниматься спортом. Возможность стать в будущем новыми чемпионами, бороться на спортивных аренах за украинский флаг. Как это делал ее сын – на передовой", – подчеркнули в сообщении.

Также возле спортивной площадки Ивану Клюйко открыли памятную стеллу. На мероприятии собралось несколько сотен односельчан.

Первый минифутбольный турнир имени Ивана Клюйко среди учащихся лицеев Сарненского района провели в день открытия площадки.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.