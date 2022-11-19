Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны Украины, назвал вероятный сценарий и время возвращения и завершения войны.

В интервью Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал, что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом уже к концу декабря 2022 года, а война в Украине, вероятно, закончится к концу весны следующего года.

"Есть такой феномен как "черный лебедь" Я считаю, в России может произойти это явление, которое, вероятно, внесет вклад в наш успех на Крымском полуострове. Конечно, еще есть вариант вооруженного решения вопроса, с комбинацией сил и средств. Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Это возможно? Да – не исключено", - отметил Гаврилов.

На вопрос британской журналистки Деборы Хейнс по поводу ситуации в России Гаврилов ответил:

Как реалист, я считаю, что ВСУ должны действовать по плану и накапливать резервы. конфликт завершится к концу весны".

Что касается перспективы мирных переговоров с Кремлем, Гаврилов сказал, что они состоятся только тогда, когда русские войска будут готовы покинуть каждый дюйм Украины, включая Крымский полуостров. Он также подчеркнул, что Украина никогда не перестанет воевать до победы:

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт – это только продолжение этой войны против существования Украины как нации", - утверждает замминистра обороны.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.