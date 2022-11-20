Умер продюсер и музыкант, бас-гитарист и основатель украинской рок-группы «Кому Вниз» Сергей Степаненко. Ему было 58 лет. Трагическое известие сообщили на странице группы в Facebook.

«Основатель группы «Кому Вниз», бас-гитарист Сергей Степаненко отправляется в Дорогу», – говорится в сообщении. Также отмечается, что похороны музыканта состоятся во вторник, 22 ноября, в 11 часов на Байковом кладбище.

Поклонники группы в комментариях выражают соболезнования:

"Вечная память. Поклонная благодарность за "Кому вниз" - лучший, самый любимый, самый патриотический. И за Украинский Мир, который господин Сергей творил своим творчеством";

"очень жаль, что умер такой хороший видающийся человек. "Кому вниз" мощная рок - группа моей молодости. Земля ему пухом 🕯️";

"Пополнил чудесный Божий оркестр.. Вечной Музыки тебе, Мастер...";

"Спасибо за неоценимый вклад в украинскую культуру! Покойтесь с миром!".

Ранее СМИ сообщали, что Степаненко болеет и нуждается в срочной пересадке почки, однако, к сожалению, подобную операцию можно было осуществить только за границей.

Сергей Степаненко с 1988 года выступал в составе известной рок-группы «Кому Вниз». Он помог создать много новых проектов, благодаря которым рок-н-ролл в Украине вышел на новый уровень.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.