Сообщено о подозрении в государственной измене 71-летнему жителю Жмеринки.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Подозреваемый намеренно и добровольно согласился выполнять задачи спецслужб рф по сбору и передаче им информации о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры г. Жмеринки.

Из личной переписки подозреваемого с неустановленным лицом, представившимся сотрудником общины с рф, известно, что за денежное вознаграждение он обязывался присылать «куратору» фото, видео и другую запрашиваемую информацию.

В дальнейшем им были переданы данные о местоположениях органов власти, заведений здравоохранения, объектов связи и энергетики, железнодорожного сообщения с фотодоказательствами и геометками.

Таким образом, гражданин преднамеренно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины – переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, предоставление иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенные военного положения.

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