Российским оккупантам грозит очередное, стремительное каскадное обрушение обороны. Теперь на Луганщине.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко:

"Командование РОВ осознаёт, что точно так же как на правобережке Херсонщины, в районе Сватово им в ближайшее время придётся принимать "непростое" решение. Ведь та ситуация, которая там вырисовывается, пока не имеет чётких контуров, но весьма ощутима как оперативное окружение.

Именно в этой связи сейчас можно наблюдать насыщение сватовского направления подразделениями РОВ которые должны укрепить локацию для её удержания. Удержания того, что уже и так понятно - удержать не удастся.

Например, оккупанты в районе Старобельска развернули довольно таки свежую и весьма боеспособную БТГр из состава 1 ТА. Свежий ресурс, который является сейчас в войсках оккупантов большой редкостью. Да ещё и имеющий комплектацию по технике.

То есть, командование РОВ, осознавая своё проигрышное положение, всё же насыщает локацию, чтобы потом всё равно всё вывести и бежать, или... Или они готовят пути для более безопасного и комфортного отхода сил и средств к Старобельску.

На мой взгляд, если ВСУ прорвут их оборону в районе Сватово, то удержание контрнаступления для РОВ не будет представляться возможным вплоть до окраин Старобельска. Это будет очередное, стремительное каскадное обрушение их обороны.

В этой связи, не явное, прямо в локации Сватово, а именно в районе Старобельска развёртывание весьма свежих и довольно боеспособных ресурсов, говорит о том, что командование РОВ приступило к формированию условий для принятия решения".

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

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