Сейчас в мессенджере Telegram распространяют информацию о телеграмм-канале, созданном для уведомлений об отключении. Этот канал фейковый.

Об этом предупреждают в "Укрэнерго".

В сообщении компании сказано, что ряд телеграмм-каналов и ботов распространяет фейковую информацию о якобы созданном телеграмм-канале «Укрэнерго» для оповещения об отключении света.

В «Укрэнерго» заявили, что не создавали никаких специальных каналов по отключению электроэнергии.

"Информацию о внедрении плановых или аварийных отключений в Украине мы ежедневно публикуем на официальной странице "Укрэнерго" в Facebook и на официальном телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

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