Сейчас в мессенджере Telegram распространяют информацию о телеграмм-канале, созданном для уведомлений об отключении. Этот канал фейковый.
Об этом предупреждают в "Укрэнерго".
В сообщении компании сказано, что ряд телеграмм-каналов и ботов распространяет фейковую информацию о якобы созданном телеграмм-канале «Укрэнерго» для оповещения об отключении света.
В «Укрэнерго» заявили, что не создавали никаких специальных каналов по отключению электроэнергии.
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"Информацию о внедрении плановых или аварийных отключений в Украине мы ежедневно публикуем на официальной странице "Укрэнерго" в Facebook и на официальном телеграмм-канале", - говорится в сообщении.
Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.
Также сообщалось, что украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен - как это сделать.
Кроме того, Politeka.net писала, хватит ли у государства денег на субсидии в следующем году.