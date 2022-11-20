В России в центре москвы на Комсомольской площади около трех вокзалов сегодня, 20 ноября, произошел сильный пожар.

Об этом сообщает ТК Mash.



"Горят перекрытия между первым и вторым этажами в здании около трех вокзалов. По нашей информации, пылает склад цветочной компании. В оранжерее были заблокированы семь человек — прятались в холодильнике. Спасатели всех эвакуировали. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.