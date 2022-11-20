Маленький украинец из Херсона покорил сеть своим вопросом в военный ВСУ, который освобождал населенные пункты региона от российских оккупантов. Мальчик поинтересовался, выгнал ли он уже козлов.

Слова малыша тронули и одновременно рассмешили защитника, снявшего момент на видео. Ролик распространился в сообществах.

На кадрах видна группа взрослых и детей, собравшихся в населенном пункте, чтобы встретить своих освободителей.

К военнослужащему ВСУ с камерой подошел мальчик, которому воин сразу протянул руку для поздравления, как с настоящим мужчиной.

Очевидно, что малыша интересовало не рукопожатие. Он, конечно, с радостью пожал руку мужчине в форме, но решил уточнить у него, правда ли вражеских солдат больше нет там, где он живет.

"Дядя, а ты тех козлов прогнал?" – спросил мальчик и, получив утвердительный ответ, отошел.

Искреннее любопытство ребенка, который более восьми месяцев с семьей прожил под оккупацией, рассмешил и тронул защитника и местных жителей.