Маленький украинец из Херсона покорил сеть своим вопросом в военный ВСУ, который освобождал населенные пункты региона от российских оккупантов. Мальчик поинтересовался, выгнал ли он уже козлов.
Слова малыша тронули и одновременно рассмешили защитника, снявшего момент на видео. Ролик распространился в сообществах.
На кадрах видна группа взрослых и детей, собравшихся в населенном пункте, чтобы встретить своих освободителей.
К военнослужащему ВСУ с камерой подошел мальчик, которому воин сразу протянул руку для поздравления, как с настоящим мужчиной.
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Очевидно, что малыша интересовало не рукопожатие. Он, конечно, с радостью пожал руку мужчине в форме, но решил уточнить у него, правда ли вражеских солдат больше нет там, где он живет.
"Дядя, а ты тех козлов прогнал?" – спросил мальчик и, получив утвердительный ответ, отошел.
Искреннее любопытство ребенка, который более восьми месяцев с семьей прожил под оккупацией, рассмешил и тронул защитника и местных жителей.