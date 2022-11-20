Есть высокая вероятность, что оккупанты будут отступать с материковой части Украины уже в течение месяца – полутора. Они не готовы воевать зимой.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт, полковник запаса и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, все может начаться с Запорожского направления, где у Вооруженных Сил якобы уже готова возможность нанести мощный удар из любой точки.

Это может быть контрнаступление из Орехова на Мелитополь, из Гуляйполя на Бердянск или из-под Угледара на Мариуполь. Когда удастся разрезать группировку кафиров на любом из этих направлений, последует дальнейшее оттеснение россиян на восток и запад.

Свитан подчеркнул, что ВСУ очень хорошо себя чувствуют зимой. Важно только, чтобы земля была подморожена, что облегчает движение техники.

Такой смелый прогноз Свитан подтверждает тем, что оккупанты практически не готовились к зиме на материковой части Украины. Это касается и Донбасса, где захватчики до сих пор не вышли на важный водовод вблизи Бахмута. Поэтому территория от Донецка до Мариуполя находится без воды.

Конечно, россияне готовили определенные укрепления на оккупированных территориях. Однако Свитан подчеркивает, что эти постройки являются в определенном смысле бутафорскими . Они предназначены для арьергарда, прикрывающего отступление основных сил захватчиков. Серьезные оборонные мероприятия проходят только в Крыму.

Думаю, в течение месяца – полтора они решат уходить из материковой части Украины. Крым пока они не планируют сдавать, а из материковой части будут уходить. Включая Донецкую и Луганскую области. Есть почти 100-процентная вероятность этого,

считает Свитан.

Несмотря на такое вероятное отступление, боевые действия могут не завершиться. Оккупанты отойдут на территорию России, а вдоль границы Украина будет строить укрепления, чтобы сдерживать россиян от возможного повторного наступления.

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