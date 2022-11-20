После победы Украины в войне Россия не сможет существовать в нынешнем виде. Существует вероятность, что Российская Федерация развалится на части.

Такое мнение высказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, многие государства были бы не против такого развития событий.

Ведь они одно время пострадали от определенных захватнических действий России.

"Многие желают на самом деле распада России. Для того чтобы понять, какие страны имеют территориальные претензии к России, стоит просто посмотреть на стран, граничащие Россией",– отметил Ус.

По его словам, территориальные претензии к России имеют ряд европейских государств.

Финляндия. Эта страна может претендовать на Карелию, являющуюся исторической финской провинцией.

Страны Балтии. Они также потеряли часть своих территорий из-за действий России, в частности, Эстония и Латвия.

Германия. В случае с этой страной может возникнуть вопрос о Калининграде, историческое название которого – Кенигсберг. Также на этот город могут определенные претензии Чехия и Польша.

Молдова. По словам аналитика, пока Россия не развалится, Кишинев не сможет вернуть контроль над Приднестровье.

Еще одной страной, которая была бы рада распаду России, является Грузия. Ведь у Тбилиси есть претензии относительно тех территорий, которые Россия захватила в 2008 году.

Также, как рассказал главный консультант Института стратегических исследований, напряженные отношения по территориальным вопросам сложились между Россией и Казахстаном.

"Россия хочет захватить север Казахстана. А Астана потеряла определенные земли после всех войн, которые Москва вела на территории рядом с Казахстаном",– отметил Ус.

Он добавил, что также территориальные претензии на земли, которые сейчас считаются российскими, есть у Турции.

"В свое время русский царь Иван Грозный и султан Селим II вели войны за Астрахань, которая когда-то являлась частью Османской империи", – сказал аналитик.

Несмотря на дружественную к Москве позицию, в распаде России может быть заинтересован Китай.

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