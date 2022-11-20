В Италии внезапно умер двухлетний мальчик, которого мама привезла из Украины в Геную, спасаясь от войны. Трагедия произошла в центре приема украинских беженцев.
Об этом сообщили в Gazeta Ukrainska.
Известно, что женщина из Украины приехала вместе с 2-летним сыном в Геную, Италию из-за военной агрессии России. Ее поселили в жилом комплексе благотворительной организации, занимающейся беженцами из Украины. Там они прожили несколько месяцев.
Смерть малыша произошла во сне внезапно. Мальчика без признаков жизни обнаружила мать.
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Трагическую новость подтвердили в кооперативе iL Ce.sto, администрирующем благотворительную структуру вместе с Префектурой.
"Весь Ce.Sto ошеломлен трагической новостью о смерти ребенка, жившего в Casa Raffael на улице Байрон, в районе Альбаро. Малышу было всего 2 года. Он с мамой приехал в Италию, убегая от ужасов войны в Украине, всего несколько месяцев назад. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению причин трагедии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным медиков, причиной смерти ребенка могла стать не диагностированная болезнь у мальчика.
Прокуратура Генуи завела дело по факту гибели ребенка, чтобы выяснить все детали и обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.
Также сообщалось о графике правильного использования электричества.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.