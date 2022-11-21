Так, по словам президента Владимира Зеленского, наиболее жесткие бои по-прежнему идут на Донбассе, пишет Politeka.net.

«Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время всего на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов», - сообщил президент Украины.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская формула мира воспринимается в мире очень положительно.

«Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир принял украинскую формулу мира», - заверил Зеленский.

Добавим, ранее стало известно, что ВСУ накрыли колонну оккупантов в под Северодонецком.

Так, подтверждено огневое поражение противника 19 ноября. А именно - уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино, который находится рядом с Северодонецком.

"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, россияне продолжают обстреливать Макеевку. Жители Луганской области буквально живут в подвалах.

"Подвозим им гуманитарные наборы и лекарства. Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае – это колодцы", - добавил Гайдай.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз – почему ракеты в России не закончатся.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.