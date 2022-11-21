На Столичном шоссе Голосеевского района в Киеве загорелся сильный пожар в двухэтажном жилом доме.

Как передает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве, спасатели боролись с огнем на площади 250 кв. метров несколько часов.

«Жители самостоятельно вышли из дома и сообщили спасателям о пожаре», – рассказали спасатели.

Так, по прибытию пожарных, горела кровля 2-этажного деревянного жилого дома, размером 15х15 м, с распространением на 2-й и 1-й этажи дома.

К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

В свою очередь пользователи соцсетей отмечают, что дом был очень красивый.

«Очень жаль владельцев, но чтобы так загорелось здание - это же что должно было произойти?», «Очень красивый дом был», «Розетка могла закоротить, и все. Огнетушителя нет – дома нет», - обсуждают ЧП в соцсетях.

Добавим, на днях в Киеве во время тушения пожара в квартире были спасены двое детей.

«Как оказалось, пожар возник в жилой комнате одной из квартир на 5-м этаже 16-этажного жилого дома. На балконе горящей квартиры находились люди и нуждались в помощи», - рассказывали пожарные.

Во время тушения пожара из горящей квартиры, а именно с балкона, были спасены 3 человека: мужчина, 1987 года рождения, и 2 ребенка (12 и 14 лет). Детей с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном пожаре, который произошел из-за свечи.

Ранее сообщалось, что новой бедой обернулось для украинцев отключение электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты повредили ключевой объект «Укрэнерго».