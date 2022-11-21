Россия тайно перевезла из Беларуси около 100 ракет С-300 и С-400, что может свидетельствовать о подготовке к новой масштабной атаке против Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, пишет издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Согласно неофициальным данным, оружие размещается на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону.

«Существуют две причины перемещения таких ракет. Или Россия предпринимает меры предосторожности против потенциального украинского удара в ответ на недавние удары Москвы, или РФ готовит большое злодеяние — применение грязной бомбы, — говорится в публикации.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что «российские оккупанты устроили форменный цирк с вывозом ракет к ЗРК С-300 с территории Беларуси, которые до того они завозили из россии».

«Такие движения наводили на мысль о том, что у россиян возникает дефицит с ракетами к С-300, поэтому они используют ресурс РБ. Хотя, по логике вещей, С-300 надолго должны быть обеспечены запасами ЗУР. Не состыковка? Не совсем. Известно о том, что россия вывозя из Беларуси свои ракеты к С-300, одновременно завозит ракеты, перенастроенные на применение по поверхности. То есть, россия, вероятнее всего, в ближайшее время намерена возобновить удары по территории Украины с территории Беларуси, применяя комплексы С-300», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, под ударами могут оказаться объекты гражданской инфраструктуры в северных областях.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.

Также сообщалось, что переговоры не закончат войну, Путин не успокоится.

Кроме того, Politeka.net писала, что ракеты в России никогда не закончатся – дан неутешительный прогноз.