Из россии сбежал влиятельный бизнесмен, который, как считалось, был доверенным лицом Владимира Путина.

Речь идет о бывшем массажисте Путина, который якобы знает многие его секреты, Константине Голощапове.

Через три дня после того, как Голощапов уехал из страны, погиб его сын, пишут «Факты» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Так, Константин Голощапов, известный по прозвищу «массажист путина», в июне уехал на автомобиле BMW своего сына через российскую границу в Беларусь и больше не вернулся. Существует версия, что Голощапов скрылся, поскольку получил информацию о том, что на его компании готовится рейд якобы из-за обвинений в хищении средств.

Через несколько дней после побега 67-летнего мужчины его сын Дмитрий Голощапов был найден мертвым. Обстоятельства его гибели не установлены.

Однако 29-летний мужчина, возможно, был причастен к деловым операциям своего отца, которые расследовались после его бегства.

Как отмечает Daily Mail, Константин Голощапов знает «многие наиболее личные тайны путина» и якобы является одной из ключевых фигур в ближайшем окружении Путина.

Он познакомился с Путиным в молодом возрасте на занятиях боевыми искусствами и позже помогал ему как массажист облегчить боли в спине. По некоторым данным, Голощапов также работал с путиным в российской спецслужбе — путин тогда как агент, Голощапов как информатор.

С годами Голощапов стал миллиардером, вероятно, также благодаря своим тесным связям с Кремлем.

Где сейчас находится 67-летний мужчина, якобы так много знающий о российском президенте, неизвестно.

Добавим, в общей сложности у бизнесмена было по меньшей мере шесть детей. В 2011 году орден "Родительская слава" для многодетных родителей бизнесмену вручал в Кремле тогдашний президент Дмитрий Медведев.

Обыски у Голощапова проходили в июне по уголовному делу о крупном мошенничестве. Бизнесмена не называли подозреваемым и не объявляли в розыск.

Спустя некоторое время СМИ узнали, что сын Голощапова умер через три дня после обысков у отца.

Напомним, экс-соратник Путина после бегства из России оказался в реанимации.

Также сообщалось, что внезапно скончался экс-заместитель и друг Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия тайно перевезла из Беларуси ракеты.