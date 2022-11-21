Так, например, Киев хорошо защищен, поэтому полное исчезновение света маловероятно.
По словам директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука, в Киеве большое количество систем ввода и поколения находятся в самом городе.
Удар по всем этим объектам одновременно теоретически возможен, но хорошо защищены системой ПВО.
«Мы многое сделали по укреплению объектов, и у нас уже есть восстановленные и возобновляемые объекты».
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Глава Укрэнерго сообщает, что блекаут в Украине возможен, но не обязательно, что он состоится в этом сезоне.
И даже полное отключение от электроэнергии на время не нужно считать "концом света". Он добавил, что со специалистами провели обучение, поэтому они знают, как действовать в случае блекаута, чтобы как можно быстрее все восстановить.
К слову, сейчас в мессенджере Telegram распространяют информацию о телеграмм-канале, созданном для уведомлений об отключении. Этот канал фейковый.
Об этом предупреждают в "Укрэнерго".
В сообщении компании сказано, что ряд телеграмм-каналов и ботов распространяет фейковую информацию о якобы созданном телеграмм-канале «Укрэнерго» для оповещения об отключении света.
В «Укрэнерго» заявили, что не создавали никаких специальных каналов по отключению электроэнергии.
"Информацию о внедрении плановых или аварийных отключений в Украине мы ежедневно публикуем на официальной странице "Укрэнерго" в Facebook и на официальном телеграмм-канале", - говорится в сообщении.
Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.
Также сообщалось, что украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен - как это сделать.
Кроме того, Politeka.net писала, хватит ли у государства денег на субсидии в следующем году.