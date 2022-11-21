Обстановка для российских оккупационных войск продолжает ухудшаться на на южном плацдарме.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Так, эксперт отметил, что оккупанты не могут полноценно обеспечить управление передовыми подразделениями в связи с серьезными рисками для штабов. В итоге командование вынуждено размещать данные объекты за пределами основной операционной зоны. Это, естественно, негативно сказывается на эффективности управления.

Во-вторых, отмечает Коваленко, логистика продолжает желать лучшего, а система обеспечения, не смотря на круглосуточную реверсную загрузку железнодорожной артерии Крымского моста, не обеспечивает эту группу войск в полной мере.

«На сегодняшний день они могут компенсировать поточные среднестатистические потери, но не, восстановление подразделений до боеспособного состояния», - продолжил эксперт в своем телеграм-канале.

Также Коваленко подчеркнул, что по мере того как ВСУ укрепляются на правом берегу, они расширяют свои возможности по огневому давлению на левый берег.

То есть, зона повышенного риска для оккупантов увеличивается с каждым днем.

«А это, в свою очередь, имеет дополнительное воздействие на систему управления и обеспечения. Хочу отметить, что аналогичные условия на правом берегу ВСУ формировали для оккупантов месяцами», - пояснил эксперт, добавив, что на левом берегу после бегства россиян с правобережья они уже были сформированы на начальном уровне и с каждым днем их создание лишь ускоряется.

Коваленко прогнозирует, что все процессы на левом берегу будут протекать намного быстрее, чем на правом.

«И это уже отчетливо просматривается», - акцентировал эксперт.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление.

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