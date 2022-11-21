После событий 2014 года бывший главарь боевиков с позывным «Сотый» скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины.

Как передает Politeka.net со ссылкой на СБУ, злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб.

Именно благодаря им его назначили «помощником министра мвд лнр» и командиром штурмового подразделения «специального специального отряда быстрого реагирования» (более известного как «филиал» российского СОБР). На своих должностях он координировал действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб.

«В 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления СБУ. Также он собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях», – рассказали в СБУ.

Кроме того, злоумышленник создал сеть информаторов, которые сдавали ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины. Так зафиксированы факты передачи врагу данных о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового.

Кроме того, боевик осуществлял охрану россиян, которые в 2014 году приехали на Луганщину и Донетчину для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены «лнр» и «днр».

Решив «залечь на дно», злоумышленник приехал в Киевскую область. Однако спокойная жизнь его не ждет – помощник «министра мвс лнр» был задержан сотрудниками СБУ.

Напомним, винницкий пенсионер оказался верным слугой оккупантов.

Также сообщалось, что офицер перешел на сторону врага и успел наделать беды.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Николаевской области задержали предателя, торговавшего оружием.