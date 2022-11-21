Министерство обороны Украины отличилось загадочным заявлением об оккупированном Крыме. В ведомстве намекнули, что считают странным мнение о том, что зимой в войне против России может наступить "пауза". Соответствующий пост был опубликован 20 ноября в Twitter-аккаунте оборонного ведомства.
"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", – сказано в сообщении.
Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников выразил мнение, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боя. По его словам, это может произойти из-за внутреннего кризиса в РФ.
После того, как украинские защитники освободили Херсон, россияне в соцсетях подняли панику. Они опасаются, что следующими оккупанты "сдадут" Крым.
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Отметим, ранее журналисты издания Financial Times сообщили, после "маневра" армии россии в Херсоне Вооруженные силы Украины получат контроль над "сухопутным коридором" в Крым. Тем временем фото со спутника зафиксировали траншеи, которые захватчики роют в северной части полуострова.
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