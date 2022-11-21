Российский диктатор Владимир Путин и министерство обороны РФ потеряли доверие граждан страны-агрессора. Из-за этого в Кремле увеличивают поддержку военных обозревателей. Власти рассчитывают, что граждане РФ будут прислушиваться к заявлениям военных блогеров. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что Путин осознает потерю Кремлем и особенно министерством обороны доверия многих россиян. Теперь диктатору еще больше придется полагаться на влияние военных обозревателей, чтобы сохранить поддержку граждан.

Также отмечается, что в последнее время Путин поддерживает критику блогеров в адрес выбранных им чиновников. Это говорит о том, что он рассматривает поддержку по крайней мере какой-то заметной части российского населения как основание для продолжения военных действий.

Аналитики считают, что Путин даже готов терпеть критику группы, которую он считает лояльной, чтобы обеспечить выживание своего режима.

"Сохранят ли блогеры верность Путину и военным усилиям, если российские военные продолжат бои и терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными, поскольку Путин увеличивает свои требования к своему сопротивляющемуся населению, чтобы обеспечить пушечное мясо для продолжения неудачной войны", – говорится в аналитике ISW.

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