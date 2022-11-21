Во Франции заявили о поиске политических путей завершения войны в Украине и сказали, за кем окончательное решение

Во Франции заявили, что ищут политические пути для завершения российской войны в Украине. Однако там считают, что окончательное решение, в частности, по поводу переговоров, стоит за нашей страной. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью JDD. Он заявил, что в этой войне есть агрессия и агрессор.

"Если мы верим в международное право и уважение границ, государство, подвергшееся нападению, устанавливает свои линии и график переговоров. Придет время, когда надо будет сидеть за столом. Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического исхода", – заявил чиновник.

Лекорню рассказал о вкладе Франции для завершения войны. Он акцентировал на обсуждениях президента Эммануэля Макрона, которые тот провел и с Украиной, и с Россией.

"Как союзники, мы размышляем о возможных политических последствиях прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые Эммануэль Макрон провел с каждой из сторон – в том числе и побывав там – еще до начала конфликта. Франция играет свою роль, но, повторяю, именно украинцы скажут, что для них приемлемо, а что нет. Несоблюдение этого равносильно подтверждению российской стратегии "свершившегося факта" с момента аннексии Крыма в 2014 году", – заявил политик.

Отметим, ранее Макрон заявил, что если Россия применит против Украины ядерное оружие, Франция не будет отвечать ядерными ударами по РФ. Это не предусмотрено в законодательных нормах страны, определяющих ситуации использования ядерного оружия.

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