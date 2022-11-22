Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник дал сигнал о проведении наземной операции на севере Ирака и севере Сирии по устранению террористической угрозы.

Как сообщает CNN Turk, более 50 истребителей F-16 ВВС Турции 20 ноября атаковали позиции формирований «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана в Сирии, также в ходе операции «Коготь-меч» было задействовано около 20 беспилотников «Байрактар».

Эрдоган подчеркнул, что их действия не ограничатся только воздушной операцией, добавив, что соответствующие подразделения проведут свои консультации и примут соответствующие меры.

Воздушная операция Турции последовала за терактом на многолюдной улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и 81 человек был ранен. В Минобороны заявили, что операция проводилась в соответствии с правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Эрдоган также напомнил о заключенном в Сочи соглашении между Турцией и Россией о ликвидации террористов с северо-востока Сирии, граничащего с Турцией.

«Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать против терроризма, и что мы примем меры против террористов там, если они не смогут этого сделать», — сказал он.

Напомним, ситуация у оккупантов после бегства с Херсона ухудшается с каждым днем.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление.

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