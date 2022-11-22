Как сообщает CNN Turk, более 50 истребителей F-16 ВВС Турции 20 ноября атаковали позиции формирований «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана в Сирии, также в ходе операции «Коготь-меч» было задействовано около 20 беспилотников «Байрактар».
Эрдоган подчеркнул, что их действия не ограничатся только воздушной операцией, добавив, что соответствующие подразделения проведут свои консультации и примут соответствующие меры.
Воздушная операция Турции последовала за терактом на многолюдной улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и 81 человек был ранен. В Минобороны заявили, что операция проводилась в соответствии с правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Эрдоган также напомнил о заключенном в Сочи соглашении между Турцией и Россией о ликвидации террористов с северо-востока Сирии, граничащего с Турцией.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Уже отчетливо просматривается": ситуация у оккупантов после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем
Из Германии с позором выгнали россиянку, оскорблявшую украинцев: "Чей Херсон?"
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
«Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать против терроризма, и что мы примем меры против террористов там, если они не смогут этого сделать», — сказал он.
Напомним, ситуация у оккупантов после бегства с Херсона ухудшается с каждым днем.
Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление.
Кроме того, Politeka.net писала, что из Германии с позором выгнали россиянку, которая обижала украинцев.