СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру, на территории множество людей в военной форме.

Как сообщают телеграм-каналы, прямо сейчас на территории Киево-Печерской Лавры проводятся контрразведывательные мероприятия.

Территорию вокруг Лавры охраняет много сотрудников спецслужб.

По неподтвержденным данным, среди прочего идет проверка помещений на наличие оружия. Также смотрят, не прячутся ли на территории Лавры ДРГ.

Напомним, на днях вокруг Киево-Печерской лавры разгорелся новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились за россию.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел подтвердил, что один из священников действительно пел песню «Колокол плывет, плывет над россией». Он подчеркнул, что этого священника отстранили.

Также наместник заверил, что священники всегда молятся за Украину, президента и наших солдат.

Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра».

Также сообщалось, что религиовед пояснил, почему не получается запретить УПЦ МП.