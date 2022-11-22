Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил CEO поставщика электроэнергии Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.
По его словам, есть базовый сценарий.
«Я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это значит, что отключения будут везде, но менее продолжительными», – пояснил Коваленко.
Он также подчеркнул, что существуют разные прогнозы развития ситуации, и они зависят от атак россии. Так, есть положительный. Согласно ему, новых атак нет, возвращается предыдущий уровень генерации.
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«Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще», - рассказал представитель поставщика электроэнергии Yasno.
Негативный, по его словам, будет в случае, если сеть в результате атак будет сильно повреждена.
«Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень длительное время», - предупредил Коваленко, призвав украинцев быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.
Так, необходимо запастись теплой одеждой, одеялами, продумать варианты, которые помогут переждать долгое отключение.
В комментариях к сообщению Коваленко многие украинцы жалуются, что графики отключений не соблюдаются и электроэнергия иногда отсутствует по 10 и более часов, кроме того, есть случаи, когда в одних домах электроэнергию выключают постоянно, а в других никогда:
«Сергей, мы все прекрасно понимаем, однако неужели через месяц нельзя разработать адекватные графики? Неужели экстренные отключения нельзя упорядочить, например, в таких случаях выключать свет в начале часа, а не когда попало? Чтобы люди знали, возможно экстренное отключение, поэтому без 5 мин до 13, 14 и т.п. не стоит садиться в лифт?»,
«Почему в городе Каменское Днепропетровской области происходит отключение одних и тех же абонентов? Третью часть моего дома отключают каждый день 3 раза по 4 часа, а остальных не выключают никогда, ни разу с начала запланированных и экстренных отключений! В нашей группе много адресов, но отключают только частично группы и всегда одних и тех же»,
«Вечер, по нашей улице, выключают только наш дом, хотя дома рядом есть в графике на отключение. После того, как наши "соседи" здесь в чате пожаловались на наш дом, выключают только нас. Видимо здесь какая-то линия для доносов) Странно»,
«Настроение после выходных упало конечно. С 12 дня по 10 вечера светло было 3 часа».
Напомним, кому из украинцев разрешили не платить за коммунальные услуги.
Также сообщалось, какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить в условиях длительных отключений электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую" помощь, если из-за отключения света нет связи.