«Энергетики, невзирая на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил CEO поставщика электроэнергии Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, есть базовый сценарий.

«Я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это значит, что отключения будут везде, но менее продолжительными», – пояснил Коваленко.

Он также подчеркнул, что существуют разные прогнозы развития ситуации, и они зависят от атак россии. Так, есть положительный. Согласно ему, новых атак нет, возвращается предыдущий уровень генерации.

«Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще», - рассказал представитель поставщика электроэнергии Yasno.

Негативный, по его словам, будет в случае, если сеть в результате атак будет сильно повреждена.

«Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень длительное время», - предупредил Коваленко, призвав украинцев быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.

Так, необходимо запастись теплой одеждой, одеялами, продумать варианты, которые помогут переждать долгое отключение.

В комментариях к сообщению Коваленко многие украинцы жалуются, что графики отключений не соблюдаются и электроэнергия иногда отсутствует по 10 и более часов, кроме того, есть случаи, когда в одних домах электроэнергию выключают постоянно, а в других никогда:

«Сергей, мы все прекрасно понимаем, однако неужели через месяц нельзя разработать адекватные графики? Неужели экстренные отключения нельзя упорядочить, например, в таких случаях выключать свет в начале часа, а не когда попало? Чтобы люди знали, возможно экстренное отключение, поэтому без 5 мин до 13, 14 и т.п. не стоит садиться в лифт?»,

«Почему в городе Каменское Днепропетровской области происходит отключение одних и тех же абонентов? Третью часть моего дома отключают каждый день 3 раза по 4 часа, а остальных не выключают никогда, ни разу с начала запланированных и экстренных отключений! В нашей группе много адресов, но отключают только частично группы и всегда одних и тех же»,

«Вечер, по нашей улице, выключают только наш дом, хотя дома рядом есть в графике на отключение. После того, как наши "соседи" здесь в чате пожаловались на наш дом, выключают только нас. Видимо здесь какая-то линия для доносов) Странно»,

«Настроение после выходных упало конечно. С 12 дня по 10 вечера светло было 3 часа».

Напомним, кому из украинцев разрешили не платить за коммунальные услуги.

Также сообщалось, какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить в условиях длительных отключений электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую" помощь, если из-за отключения света нет связи.