Когда экономические санкции против России и украинские победы на фронте сойдутся в одну точку, мы получим серьезные новости из Москвы.

Об этом заявил украинский дипломат Владимир Огрызко.

"Реальный экономический эффект от экономических санкций ожидаем в начале весны — в течение весны 2023 года. А это как раз будут ключевые месяцы, когда все будет решаться на фронте. Поэтому это будет иметь кумулятивный эффект — когда экономические санкции и украинские победы на фронте сойдутся в одну точку и тогда мы будем ожидать очень серьезных новостей из Москвы.

Когда ВСУ нанесут окончательный сокрушительный удар по российским оккупантам, когда этот позвоночник будет окончательно сломан, тогда в Кремле возникнет вопрос — у сидящих рядом с Путиным и тех, кто еще хочет как-то пожить — не стоит ли им обменять свою будущую и безоблачную жизнь на Путина ли продолжать его поддерживать?

Я думаю, что решение будет, безусловно, аналогичным тому, как было относительно Милошевича (экс-президент Сербии): его просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне. Продемонстрируют видео заседания того так называемого Совбеза РФ, когда все блеяли вокруг и боялись сказать какое-то слово, как доказательство того, что он их всех заставил. И следовательно, его судьба будет гаагской или, возможно, мариупольской, в зависимости от того, где будет заседать Международный специализированный трибунал", - считает Владимир Огрызко.

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