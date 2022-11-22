Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, контрразведывательные мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В СБУ отмечают, что мероприятия проводятся для недопущения использования Лавры как ячейки «русского мира», а также проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.

Так, правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов, проверяют лиц относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в СБУ.

В свою очередь украинцы выражают уверенность в том, что правоохранителям уже давно было пора навестить в Лавру.

«Ну, наконец», «Давно пора», «Неужели это произошло? Но они теперь скажут: «на нас напали сатанисты», «Ой, они и по пещерам могут попрятать, а там ходов и выходов заложено…», «Надо было давно!»,

«Наконец-то! Надеюсь будет видос с вытряхиванием роспопов из Лавры – пора почистить нашу святыню от столетней грязи», «Да зачем эти обыски? Гнать их плохой метлой! Чего мы должны переживать или нет оружия или есть? Скрывают ли они врага или нет? Если их там не будет – не надо будет переживать»,

«Чтобы не откупились и на этот раз», «К сожалению уже очень давно не хожу в Лавру именно из-за «вони русского» влияния. Нет там ощущения святого! Надеюсь на полную зачистку этого места от нечести. И я охотно буду посещать святыню украинского народа!», - комментируют украинцы обыски в Лавре.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.

Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.