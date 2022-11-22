Об этом, как пишет Politeka.net, заявляют аналитики американского Института изучения войны.
В своем традиционном отчете эксперты отметили, что 20 ноября российские оккупанты не проводили наземные операции в Купянском направлении северо-западнее Сватово. Эксперты считают, что это связано с тяжелыми погодными условиями.
«Украинские и российские источники сообщали, что проливной дождь и слякоть на востоке Украины почти остановили российские наземные атаки, замедлили, но не остановили продвижение украинских войск, и привели к усилению артиллерийского огня 20 и 21 ноября», - говорится в отчете
Также аналитики обратили внимание, что минобороны россии сообщило, что 20 ноября российские войска не проводили никаких наземных операций на Купянском направлении к северо-западу от Сватово и предположили, что это связано из-за неспособности российских войск справиться с ухудшающимися погодными условиями.
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Также отмечается, что российские силы продолжают оборонять свои позиции вдоль наступательных рубежей и укреплять тылы на Луганщине за счет деморализованных войск после отхода из Херсона.
Аналитики Института получили новые подтверждения тому, что российские военные пытаются улучшить свои оборонительные и наступательные возможности на востоке Украины, вводя мобилизованные войска из Херсона, но российские военные не смогли добиться значительного оперативного прогресса из-за низкого морального духа и нехватки квалифицированного персонала.
Тем временем ВСУ продолжает операцию по освобождению Кинбурнской косы.
"Коса не предусматривает расположение большого количества зданий, где можно закрепиться и удержаться. Следует помнить, что Кинбурнская коса сочетается с временно оккупированной частью левобережья Херсона, и это позволяет врагу подтягивать резервы", - подчеркнула руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк и напомнила о режиме тишины относительно операции.
Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.
Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.
Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.