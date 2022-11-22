Так, оккупанты решили поднять информационный шум, пытаясь "расшатать" области Украины из-за проблем с энергетикой, передает "ТСН".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Самостоятельно создав эту напряженность в энергосистеме, повреждением ее по всей Украине, они продолжают расшатывать регионы, настраивать друг против друга, в частности, противопоставление Одессы и Львова.

Но мы продолжаем свою информационную кампанию среди местного населения в частности, и действительно пытаемся донести до людей истинную причину проблем. И то, что некоторые подвергаются этим провокациям, это определенная наша недоработка, но мы продолжаем. Но искусственно созданные протесты исчезают, энергетики продолжают работы, власть проводит разъяснительные работы, военные работают на фронте.", — заявила Гуменюк.

К слову, украинцам сказали, сколько еще месяцев будут продолжаться отключения света. CEO поставщика электроэнергии Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко рассказал о ситуации.

«Я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это значит, что отключения будут везде, но менее продолжительными», – пояснил Коваленко.

Напомним, кому из украинцев разрешили не платить за коммунальные услуги.

Также сообщалось, какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить в условиях длительных отключений электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую" помощь, если из-за отключения света нет связи.