Убийство, произошедшее на одной из центральных улиц Киева, было заказным, а за нападением следил сообщник киллера.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, громкое преступление произошло еще 2 февраля 2020 на ул. Саксаганского.

Но только сейчас исполнитель и его сообщник были наконец осуждены.

Так, прокурором в суде доказано, что в конце 2019 г. исполнитель преступления - гражданин Кыргызской Республики, 1982 г.р., получил заказ на совершение убийства известного столичного врача.

Прибыв в декабре 2019 года в Украину авиарейсом из Турции, киллер начал готовиться к преступлению. В частности, привлек своего знакомого, который имел гражданство россии и Кыргызской Республики и проживал в Киеве.

Злоумышленники почти два месяца собирали инормацию о своей жертве – по каким маршрутам он передвигается, по какому графику работает, какие привычки имеет и с кем общается. Для слежки они использовали арендованные на третьих лиц автомобили, а для общения между собой – сим-карты разных мобильных операторов.

Для убийства они приобрели переделанный самозарядный пистолет, изготовленный на базе конструкции Макарова с устройством для поглощения звука выстрела.

«Вечером 2 февраля 2020 года исполнитель подстерег пострадавшего вблизи места его жительства и произвел в него 4 прицельных выстрела. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Совершив убийство, киллер и его сообщник, который в это время наблюдал за обстановкой, скрылись», - рассказали в прокуратуре.

Киллер был задержан уже через две недели в Одессе при попытке уехать из Украины. Одновременно в Киеве стражи порядка задержали и его сообщника.

И вот преступникам объявили приговор.

"Исполнитель преступления частично признал свою вину. Однако при этом пытался убедить суд в том, что убийство врача он совершил из-за личной мести, будто между ними раньше был конфликт. Его подельник вообще отрицал свою причастность", - рассказала представитель ведомства Надежда Максимец в комментарии УП.

Суд присяжных, тщательно проанализировав доказательства стороны обвинения, расценил версии обвиняемых как надуманные и отвергли их полностью.

Суд присяжных приговорил исполнителя убийства к пожизненному лишению свободы, а его сообщника – к 15 годам лишения свободы.

Относительно заказчика убийства – он остается на свободе. Материалы в отношении него выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напомним, тогда, 2 февраля 2020 года, жертвой убийства стал 43-летний Андрей Сотник, руководитель "DMK Ukraine", врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Напомним, в лесополосе в Днепре обнаружили тела супругов.

Также сообщалось, что сильная любовь обернулась непоправимой трагедией.

Кроме того Politeka.net писала об убийстве в отделении банка.