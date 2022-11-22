Трагическое известие сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"В возрасте 89 лет отошел к вечности Юрий Шухевич - Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы. Вечная память великому Украинцу", - написал политик.

Жена покойного Героя Наталья Шухевич уточнила, что он умер в ночь на 22 ноября в Германии, где находился на лечении.

Юрий Шухевич, сын генерал-хорунжего, Главного Командира УПА Романа Шухевича, родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов Львовской области. Был известным украинским политическим деятелем, диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы.

28 лет Шухевич-младший провел в лагерях и тюрьмах СССР как политический заключенный. Его ссылка в Сибирь закончилась в 1988 году. После этого попал в дом для инвалидов, потому что потерял зрение.

Разрешение вернуться в Украину получил в 1990 году. Возглавлял УНА-УНСО на протяжении 1990-1994 годов. Удостоен звания Героя Украины летом 2006 года.

Был инициатором «Закона о правовом статусе и памяти борцов за Независимость Украины в ХХ веке». Его приняли в 2015 году. С этого времени воины УПА получили статус борцов за Независимость Украины.

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