Служба безопасности Украины разоблачила двух бывших руководителей структурного подразделения Южной железной дороги на Харьковщине на сотрудничестве с российскими оккупантами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, во время оккупации мужчины руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который российские захватчики вывозили украинское зерно.

Кроме этого, коллаборанты руководили движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против украинских защитников на востоке Украины.

По данным следствия, мужчины ранее были должностными лицами местного подразделения Укрзализныци. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину они перешли на сторону оккупантов. Позже злоумышленники присоединились к рядам оккупационной администрации. Одного из них оккупанты назначили руководителем «службы эксплуатации железных дорог» Купянска. Другого – его заместителем.

Как отмечает СБУ, на этих «должностях» коллаборанты помогали россиянам поддерживать железнодорожное сообщение с РФ и следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.

После освобождения Купянска сотрудники СБУ задержали одного из коллаборантов. Другой предатель в начале деоккупации бежал в россию. Сейчас решается вопрос об объявлении коллаборанта в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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