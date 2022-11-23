Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, в результате атаки погиб младенец.

«Уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, только что появившийся на белый свет. На месте работают спасатели», – сообщил Старух.

На опубликованных им кадрах можно увидеть, что часть здания превратилась в груду камней.

Напомним, ранее оккупанты ударили по жилому дому в Вольнянске. Жертвами атаки стали десять человек, среди которых трое детей.

Всего, по информации ювенальных прокуроров, на 21 ноября от вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали 1276 детей, из них 437 погибли.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424.

В Харьковской пострадало 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

Напомним, путинская армия продолжает терроризировать Херсон.

Также сообщалось, что оккупанты с семьями бегут из оккупированной Запорожской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что новым мобилизованным россиянам выдают форму, снятую с убитых.