Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, к сожалению, человек был убит.
Сообщение от местного жителя о том, что его товарищ длительное время не выходит на связь, полицейские получили 15 ноября. В тот же день следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «пропавший без вести».
21 ноября оперативники и следователи полиции города провели обыск по адресу пропавшего. В результате которого и было обнаружено тело 74-летнего мужчины с признаками ножевых ранений.
Несчастного закопали на территории заднего двора.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Горе переполняет наши сердца": оккупанты ударили ракетами по родильному отделению
"Вы мужчина или кто?": матери "мобиков" вышли на поиски путина в Москве, видео
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Выяснилось, что пенсионер проживал вместе с 46-летним сыном. В конце октября между ними внезапно возник конфликт, во время которого сын достал нож и нанес отцу несколько ударов в сердце.
Мужчина умер на месте нападения, и сын закопал его тело за их жилого дома.
Злоумышленник задержан. В случае признания вины судом, подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре тела супругов обнаружили в лесополосе.
Также сообщалось о массовом расстреле в супермаркете - количество жертв может вырасти.
Кроме того, Politeka.net писала о гибели молодого артиста.