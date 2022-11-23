Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, к сожалению, человек был убит.

Сообщение от местного жителя о том, что его товарищ длительное время не выходит на связь, полицейские получили 15 ноября. В тот же день следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «пропавший без вести».

21 ноября оперативники и следователи полиции города провели обыск по адресу пропавшего. В результате которого и было обнаружено тело 74-летнего мужчины с признаками ножевых ранений.

Несчастного закопали на территории заднего двора.

Выяснилось, что пенсионер проживал вместе с 46-летним сыном. В конце октября между ними внезапно возник конфликт, во время которого сын достал нож и нанес отцу несколько ударов в сердце.

Мужчина умер на месте нападения, и сын закопал его тело за их жилого дома.

Злоумышленник задержан. В случае признания вины судом, подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре тела супругов обнаружили в лесополосе.

Также сообщалось о массовом расстреле в супермаркете - количество жертв может вырасти.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели молодого артиста.