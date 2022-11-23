Жителям украинской столицы следует приготовиться к "худшему сценарию", при котором будет отключение электроэнергии при низких температурах воздуха.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью немецкому изданию Bild, пишет DW.

Кличко отметил, что Киев может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны" и, если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города".

При этом Кличко подчеркнул, что власти не хотят, чтобы до этого дошло.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по всей Украине будут открыты тысячи «Пунктов незламності».

Их работа активируется, если снова состоятся массированные российские удары и если будет понятно, что быстро поставки электричества возобновить не удастся.

Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Также сообщалось, что мэр Ивано-Франковска призвал жителей многоквартирных домов выехать на зиму из города. По его словам, выжить в квартирах будет тяжелее.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов рассказал, на сколько еще массированніх атак у россии осталось ракет.