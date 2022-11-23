Речь идет о том числе долгосрочных огневых сооружений, пишет Politeka.net.

По словам генерал-лейтенанта, начальника штаба – заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Павлюка, укрепления наращиваются на основных путях вероятного выдвижения противника с учетом опыта начала вторжения.

"Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонного боя", - сообщил Павлюк.

По его словам, вес одного такого сооружения – около 30 тонн, а состоит из нескольких элементов, отлитых из специального армированного бетона. Благодаря ей личный состав, сохраняя жизнь, может наносить противнику огневое поражение.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что россия может снова прибегнуть к наступлению на Киев с территории Беларуси через Чернобыльскую зону или Черниговскую область.

Представитель Генштаба Алексей Громов сказал, что Украина готова к такому развитию событий.

О возможном новом наступлении на Киев отмечалось и в американском Институте изучения войны. Так, аналитики убеждены, что Путин не успокоится, пока не завоюет Киев, а переговоры не могут прекратить войну России против Украины

«Переговоры могут только приостановить войну. Возобновившееся российское вторжение в феврале 2022 года после 8 лет смертоносного «прекращения огня» после первых российских вторжений 2014 года демонстрирует, что Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

Сопротивление Украины вторжению свидетельствует о том, что украинцы легко не сдадутся. Конфликт неразрешим, пока в Кремле правит путинизм. Переговоры не изменят эту реальность. Они могут создать условия, при которых Путин или преемник задумается о возобновлении наступления на независимость Украины», – подчеркивали в Институте.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, хватит ли у Украины сил защитить столицу от нового вторжения России, заявил, что граница с Беларусью превращена в "сплошной укрепрайон".

"Если они соберут там 100-200 тысяч войск, тогда мы будем говорить об угрозе повторного похода на Киев. А даже 20-30 тысяч российско-белорусского войска вряд ли сегодня смогут дойти до Киева. Потому что сегодня не 24 февраля. У нас развернуты силы обороны, у нас есть огромный боевой опыт. И мы оборудуем нашу защиту", – заявил Жданов.

Напомним, власти заговорили об эвакуации части Киева.

Также сообщалось, где искать Пункты несокрушимости и какие услуги у них можно получить.

Кроме того, Politeka.net писала, что пограничники Беларуси жалуются, что украинцы на границе взрывают все мосты.