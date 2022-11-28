Насколько же реально, чтобы в Киево-Печерскую Лавру вернулась именно украинская церковь. Здесь есть несколько моментов.

Об этом рассказал исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Первый — юридический, и он самый тяжелый. Надо выяснить, каков статус УПЦ МП в Украине. Должен быть выполнен ряд законов. Здесь мы упираемся в то, что почитатели «русского мира» и российской агентуры в рясах сидят также в судебных мантиях в Окружном административном суде Киева, который остановил закон о необходимости называть вещи своими именами — русскую церковь называть русской церковью.

Соответственно, дальше может состояться два пути — или это будет юридический путь, который должен пройти через все суды — прекратить договоры аренды, которые имеет российская православная церковь на помещение, имущество и землю Киево-Печерской лавры. Это может дойти как минимум до Верховного суда, максимум — некоторые вопросы придется урегулировать в Конституционном суде. И это будет долгий путь. Или другой путь — это когда часть украинцев, являющихся священнослужителями пока что русской православной церкви в Украине, самостоятельно решат не позориться, а договориться о переходе в ВТО, которая получила томос от Константинополя в 2018-19 годах. И тогда этот переход состоится по церковному праву, а не по светскому.

То есть есть два пути — один из них длинный, тяжелый и сложный. Другой тоже, не менее сложный, потому что это включает договоренности между людьми, соблюдение процедур, но он будет без вмешательства государства и более приемлем, поскольку государство может вмешиваться в эту сферу в исключительных случаях, когда действительно это используется против его безопасности, против единства граждан , и так дальше. Но лучше бы, если бы церковные люди решили этот вопрос между собой. Это было бы лучше для всех", - считает Петр Бурковский.

Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.

Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.