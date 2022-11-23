После российских обстрелов Украины в Молдове начались массовые отключения света.

Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину в Telegram.

Жители Молдовы сообщают также об исчезновении у них света в следующих населённых пунктах.

В Буюканах нет света.

Центр Кишенев без света.

село Гидичь нет света.

Рышкановка, Чеканово – нет.

Приднестровье нет света.

Напомним, в Киеве сообщают о звуках взрывов, очевидцы пишут, что виден густой дым.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в инфраструктурный объект.

Также он призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Позже Кличко сообщил, что в разных районах столицы прозвучали еще взрывы.

"Спасательные службы и медики следуют на места", - сообщил мэр.

Известно, что в некоторых районах исчезли свет и вода.

Энергетики предупредили, что графики отключения электроэнергии не действуют и начались экстренные отключения.

По словам очевидцев, после взрывов в городе начались пожары.