После российских обстрелов Украины в Молдове начались массовые отключения света.
Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину в Telegram.
Жители Молдовы сообщают также об исчезновении у них света в следующих населённых пунктах.
В Буюканах нет света.
Центр Кишенев без света.
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село Гидичь нет света.
Рышкановка, Чеканово – нет.
Приднестровье нет света.
Напомним, в Киеве сообщают о звуках взрывов, очевидцы пишут, что виден густой дым.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в инфраструктурный объект.
Также он призвал киевлян оставаться в укрытиях.
Позже Кличко сообщил, что в разных районах столицы прозвучали еще взрывы.
"Спасательные службы и медики следуют на места", - сообщил мэр.
Известно, что в некоторых районах исчезли свет и вода.
Энергетики предупредили, что графики отключения электроэнергии не действуют и начались экстренные отключения.
По словам очевидцев, после взрывов в городе начались пожары.