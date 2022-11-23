Об этом, как пишет Politeka.net, идет речь в срочном сообщении Укрэнерго.
Так, сообщается, что есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.
"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах могут длиться дольше.
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Украинцам также напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов Несокрушимости.
Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно.
Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС.
Также стало известно, что в результате ракетной атаки в Киеве прекращено водоснабжение.
Наромним, россия нанесла новый ракетный удар по Украине 23 ноября.
Также сообщалось, какую помощь могут получить украинцы в Пунктах Несокрушимости.