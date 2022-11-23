Западные дипломаты в Киеве рассказали в соцсетях, как и где пережили новый ракетный удар России по Украине.
Посол Франции Этьен де Понсен поделился фотографией из подвала, куда ему пришлось переместиться с украинским министром.
"Вот такая повседневная жизнь посольства Франции в Украине. Рабочую встречу с вицеминистром экономики Александром Грибанем прервали российские ракетные удары. Мы продолжим ее в хранилище. Выражаю солидарность с украинцами", - написал посол.
Посол Британии Мелинда Симмонс написала в твиттере: "В Киеве снова взрывы. Пока продолжу работать в подвале".
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"Еще больше жестоких ракетных ударов по всей территории страны от России, которая пытается наказать Украину за то, что осмелилась оставаться свободной. Я уже видела силу украинского народа, и я знаю, что попытки РФ покорить Украину, погрузив ее в холод и тьму, испытывают неудачи. Стоим рядом с Украиной", - отреагировала посол США Бриджит Бринк.