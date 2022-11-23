Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала отключение света в Молдове после ракетных ударов РФ по энергосистеме Украины.

«Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении», — заявила президент Молдовы.

Напомним, после российских обстрелов Украины в Молдове начались массовые отключения света.

Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину в Telegram.

Жители Молдовы сообщают также об исчезновении у них света в следующих населённых пунктах.

В Буюканах нет света.

Центр Кишенев без света.

село Гидичь нет света.

Рышкановка, Чеканово – нет.

Напомним, власти заговорили об эвакуации части Киева.

Также сообщалось, где искать Пункты несокрушимости и какие услуги у них можно получить.

Кроме того, Politeka.net писала, что пограничники Беларуси жалуются, что украинцы на границе взрывают все мосты.