Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала отключение света в Молдове после ракетных ударов РФ по энергосистеме Украины.
«Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении», — заявила президент Молдовы.
Напомним, после российских обстрелов Украины в Молдове начались массовые отключения света.
Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину в Telegram.
Жители Молдовы сообщают также об исчезновении у них света в следующих населённых пунктах.
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В Буюканах нет света.
село Гидичь нет света.
Рышкановка, Чеканово – нет.
Напомним, власти заговорили об эвакуации части Киева.
Также сообщалось, где искать Пункты несокрушимости и какие услуги у них можно получить.
Кроме того, Politeka.net писала, что пограничники Беларуси жалуются, что украинцы на границе взрывают все мосты.