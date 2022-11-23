Из-за обстрелов в Киеве и Киевской области возникли проблемы с подачей воды.

"Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", – говорится в сообщении мэра Киева.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин также сообщил о проблемах с водоснабжения города и опубликовал график подачи воды на ближайшие сутки:

23 ноября вода будет до 22:00;

24 ноября – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Также о перебоях с водноснабжением сообщил мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что "весь город без света. ... Могут быть перебои с водоснабжением";

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил об обесточивании Чернелевского водозабора;



Председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко сообщил об обесточивании по всей области водоканалов, что привело к перебоям с водой. В связи с этим в области уже запустили "Пункти незламності", где есть и свет, и вода;

также "отключены" от электроэнергии и, следовательно, воды Одесса и Харьков.